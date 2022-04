Marcia per la pace a Borgofranco per sostenere, simbolicamente, il popolo ucraino. E’ organizzata dal comune insieme alle scuole e partirà alle 10,30 partendo dalla scuola dell’infanzia per arrivare alla primaria e alle secondaria, fino all’oratorio dove, insieme al parroco, si terranno canti insieme alla bandiera della pace alzata.

Parteciperanno i ragazzini del paese ed i loro coetanei arrivati in queste settimane dall’Ucraina.