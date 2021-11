Nella vicenda relativa ai lavori per la “gronda” di Borgofranco, che dovrebbero mettere in sicurezza le località di San Germano e Balmetti dai rischi idrogeologici, interviene anche il circolo Legambiente Dora Baltea.

Ad esprimere tutte le sue perplessità è Pietro Terragni: “E’ previsto l’inizio di lavori nel comune di Nomaglio per far attraversare un corso d’acqua sotto la strada provinciale che collega Nomaglio a Borgofranco. Ma è possibile un progetto del genere? Tombare un corso d’acqua sotto una strada? Non si sono ancora verificati sufficienti problemi dovuti a corsi d’acqua tombati?”.