BORGOFRANCO. Istituito il marchio “Deco” per i prodotti dei Balmetti

Dare più valore ai prodotti del territorio rendendoli riconoscibili e dare loro un marchio di qualità. Questo il significato della delibera del 26 maggio 2020 con cui l’Amministrazione Comunale di Borgofranco d’Ivrea ha istituito il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) sul territorio comunale.

Il nuovo marchio è stato presentato domenica mattina, con la partecipazione della delegazione cinese, ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), rappresentata da Chen Ming. Un progetto, quindi, dal respiro internazionale.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di tutelare e valorizzare le produzioni agro-alimentari tradizionali locali, della località dei Balmetti, che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale – turistico nonchè uno strumento di promozione dell’immagine del Comune. “Molto importante – spiega il sindaco Fausto Francisca – sarà curare e valorizzare le professionalità delle imprese agricole, artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità”.

Questi i prodotti locali al centro del progetto: Canestrelli, Salame di cioccolato e nocciole; Mocetta di vitello, Salame di vacca, salame di patata; le rape, gli asparagi blu; formaggi. “Per quanto riguarda l’asparago blu – spiega Francisca – la coltivazione non è più in atto, e per questo ho già contatto le banche di germoplasma nazionali per appurare se esistono i semi per poter riprendere la coltura dell’asparago”.

Per quanto riguarda la presentazione del marchio, il sindaco dichiara: “È stata una giornata storica per Borgofranco d’Ivrea. Dopo la conferenza stampa presso la sala consiliare del municipio io e Ming Chen, presidente di Angi, abbiamo scoperto il logo dei Prodotti DeCo dei Balmetti. Dopo la visita al Balmetto della Pro Loco, guidata dal presidente Gianni Licata, la delegazione, percorrendo via del Buon Umore, ha raggiunto il Balmetto di Fiorina dove, Matteo Trompetto, affina e custodisce i famosi vini delle Terre Sparse.

Il giovane vignaiolo ha stupito tutti raccontando la lavorazione particolare dello “spumante dei Balmetti”, vinificato con il metodo “champenoise”.

Dopo aver percorso via della Coppa e di Bacco per ammirare alcuni singolari Balmetti dalle facciate decorate e dai portali di pietra, tutti hanno raggiunto il Balmetto del “Farinel” per gustare con le famose “miasse” i prodotti tipici di zona.

Al termine della degustazione, infine, c’è stato un passaggio presso la sede storica del Balmetto dell’affinatore di formaggi Egidio Torreano. La giornata è stata di buon auspicio per una maggior collaborazione e una conoscenza tra persone di civiltà millenarie che intendono iniziare un percorso comune culturale e di reciproci scambi”.

