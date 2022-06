Cinquant’anni di sacerdozio e quasi non sentirli. E’ lo spirito entusiasta di un ragazzo quello che ancora oggi contraddistingue Don Arnaldo Bigio arrivato al traguardo del mezzo secolo alla guida di svariate parrocchie sparse in Canavese. Originario di Chiaverano, dove è nato il 16 maggio del 1943, è stato a Vico, Romano Canavese, San Lorenzo a Ivra… fino ad arrivare a Borgofranco, Baio e Nomaglio, dove esercita oggi il ruolo di guida spirituale. La sua ordinazione risale al maggio del 1972. E fu una sorpresa per chi lo conosceva, ai [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.