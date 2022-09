“Vergogna!”, “evidentemente le telecamere non dissuadono abbastanza”, “con questa gente ci va tolleranza zero”, questi solo alcuni dei molti commenti dei cittadini sotto all’ultimo post divulgativo di Fausto Francisca, sindaco di Borgofranco d’Ivrea. È stato proprio il primo cittadino a rendere noto l’accadimento di venerdì 2 settembre: in Regione Termeino, nel tardo pomeriggio è stata riversata letteralmente per strada un’intera camionata di rifiuti. “Schermi, videogiochi, materassi, reti, angoliere, mobili, sedie, cassoni e tanto altro: verso le 17.30 un delinquente ha scaricato tutti questi oggetti, impedendo peraltro l’accesso ad una famiglia che abita nei pressi” [...]





