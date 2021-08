Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BORGOFRANCO D’IVREA. Ci sarà anche un “pezzo” di Borgofranco tra i candidati consiglieri di Torino. Parliamo di Gabriella Gedda, assessore all’urbanistica della giunta di Fausto Francisca, e pronta a candidarsi nella liste della Lega, a sostegno del candidato Sindaco del centrodestra, Paolo Damilano.