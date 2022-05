Organizzato dal Comune di Borgofranco di Ivrea, con l’Associazione Luci e la Edizioni Pedrini ritorna a Palazzo Marini il Festival della letteratura “Borgolibri 2022”. L’evento ha il patrocinio di: Regione Piemonte, Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022, Ass. Europea delle Vie Francigene e ADEI (Ass. degli Editori Indipendenti).

Anteprima d’eccezione giovedì 19 maggio, alle ore 20,45 a Palazzo Marini, con la presentazione del volume: “Antologia di Salvator Gotta”, con prefazione del prof. Gianni Oliva, di Luciana Banchelli, iniziativa inserita nel programma Salone Off 2022 del Salone Internazionale del libro di Torino. L’antologia propone una raccolta di testi tratti dalle opere del grande scrittore italiano sui Comuni di Ivrea e Canavese, al quale si è aggiunto un inedito di grande interesse sulla Valle d’Aosta. *In allegato scheda libro e copertina.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto registrare oltre il migliaio di presenze, “BorgoLibri” si rinnova nel programma, pur rimanendo inalterato nel suo progetto fondante, di forte radicamento sul territorio. Giovedì 26 maggio è prevista la presentazione con gli interventi delle Autorità regionali e Città Metropolitana, del Comune di Borgofranco d’Ivrea con il sindaco Fausto Francisca, dell’Assessore all’Internazionalizzazione Gabriella Gedda, di Marco Zapparoli Presidente dell’Ass. Degli Editori Indipendenti, del Sindaco della Città di Ivrea Stefano Sertoli, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ivrea Avv. Costanza Casali, di Paolo Verri direttore editoriale “Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022” e di Gianmario Pilo della “Grande Invasione”. A seguire, la presentazione del Concorso Nazionale Letterario “Images” riservato alla scrittura di un romanzo, ambientato in Piemonte e Valle d’Aosta e l’assegnazione al Maestro eporediese Gianni Monte del prestigioso premio “Cultura e Società 2022”.

Chiude il primo appuntamento di “Borgolibri” l’inaugurazione dell’esposizione delle opere della pittrice Tiziana Cascio, dal titolo: “Passione disegno”. (l’esposizione sarà aperta tutti i giorni, durante gli orari del Festival).

Saranno presenti al Festival: autori, storici, giornalisti, poeti di indiscussa notorietà, tra i quali Massimo Centini, Piero Abrate, Dino Valle, gli storici Pier Franco Quaglieni e Sandra Barberi,la lombarda Natalia Marraffini vincitrice del Concorso Nazionale “Lingua Madre” del Salone del Libro di Torino 2021, Alessandra Ferraro, caporedattrice di TG3 Rai Valle d’Aosta, il disegnatore di fumetti e creativo Bruno Testa di Novara e numerosi autori esordienti, che si affacciano per la prima volta nel mondo letterario.

Nel palinsesto sono state inserite interessanti conferenze: “Il castello di Montestrutto e la pieve di san Lorenzo” con gli interventi di: Sabrina Noro Sindaco del Comune di Settimo Vittone, Christian Verraz Delegato referente FAI Scuola di Ivrea-Canavese e Corrado Bollo Presidente dell’Ass. Octava Paesaggi Storia; la conferenza del prof. Giacomo Verri con “Omaggio a Beppe Fenoglio – La paga del sabato” a cura del Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba in occasione dell’anniversario del centenario della sua nascita; la conferenza tenuta dallo storico prof. Pier Franco Quaglieni direttore del Centro Studi Pannunzio di Torino che propone: “Francesco ed Edoardo Ruffini i Professori che dissero No a Mussolini”. Il ciclo conferenze si chiude con l’appuntamento di venerdì 27 maggio alle 17,30 con il tema “Esperienza di valorizzazione: Agliè San Giorgio Canavese e Castellamonte Tre Terre canavesane – Festival della reciprocità” con gli interventi di Marco Succio Sindaco di Agliè, Andrea Zanusso Sindaco di San Giorgio Canavese e Pasquale Mazza Sindaco di Castellamonte.

Legami culturali e sviluppo del territorio sempre in primo piano, con uno sguardo internazionale conl’evento legato “all’Anno della Cultura e Turismo Italia-Cina 2022” e la presentazione a cura dell’ospite d’onore Chen Ming Presidente ANGI, del volume “Alla Scoperta del Patrimonio Culturale Immateriale di Rui’an” di Gabriella Bonino. In questa occasione sono previsti gli interventi ufficiali di Autorità regionali e Città Metropolitana, del Comune di Borgofranco , della Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta Luca Distort, del Sindaco della Città di Ivrea Stefano Sertoli, del Presidente del Consiglio comunale della Città di Ivrea Diego Borla e della Responsabile Fundraising di Turismo Torino e Provincia Paola Lamborghini. Seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica in collaborazione con il Museo del Patrimonio Immateriale di Rui’an con l’annessa esposizione di “Tesori sconosciuti Jianzhi” carte ritagliate cinesi in collaborazione con l’ANGI (Associazione Nuova Generazione italo-cinese).

Continuando nel programma, viene riconfermata la collaborazione con le Librerie Mondadori eLibreria Garda di Ivrea, e la novità del mercatino del libro usato e d’antiquariato con la partecipazione di diversi espositori privati.

Segnaliamo, nel palinsesto, gli interventi di Giuliana Reano in rappresentanza del Circolo letterario di scrittura il Calamaio di Ivrea, dell’autore e storico Fabrizio Dassano, la conferenza sul “Padre dell’areonautica italiana” Luigi Broglio a cura del prof. Giovanni Broglio dell’Ass. Mario Clemente, e del prof. Giuseppe Rao Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’anteprima sugli atti del Convegno recentemente tenutisi a Borgofranco. Previste anche le presentazioni del prof. Aristide Viero con “Valle d’Aosta Magica”, la doppia presentazione del libro e del pocket “La Via Francigena nella Città di Ivrea” con gli interventi di Paolo Facchin e Amedeo Dagna dell’Ass. Via Francigena di Sigerico di Ivrea e la tetralogia revelliana “da Suma bin ciapà a Balengo!” di Ugo Revello per le edizioni Priuli & Verlucca. Tra le novità librarie proposte al pubblico c’è senz’altro la presentazione del volume su “Il Castello del Conte Verde di Ivrea” dell’autrice eporediese esordiente Silvia F. Battistello.

Non solo libri e conferenze, ma anche un momenti di confronto stimolante, come la tavola rotondaprogrammata domenica 29 maggio: “Nell’era del web e del digitale, quale ruolo per il libro? Ebook e/o cartaceo?” con gli editori Hever Edizioni, Edizioni Atene del Canavese, LeMus Edizioni, Edizioni Pedrini; moderatore Carlo Maria Zorzi Direttore del Risveglio Popolare, giornale che è media partner con Radio Spazio Ivrea di Borgolibri 2022.

Tra i volumi freschi di stampa alla prima del Festival: la nuova Guida turistica “Piemonte la grande bellezza” del giornalista Piero Abrate, il libro “Brigate Rosse – Colpirne uno per educarne 100” del giornalista Dino Valle dedicato alle vittime degli anni del terrorismo e il libro autobiografico di Oreste Valente, noto attore piemontese, che presenta “Innamoratamente O-Restando Dante” che ha ottenuto l’alto patrocinio della Società Dante Alighieri.

Nei “Pomeriggi in Giardino” una delle novità del Festival, si è raggiunto un ulteriore obiettivo l’allargamento culturale del Festival canavesano alla bassa Valle d’Aosta, difatto un congiungimento culturale-storico-territoriale sempre esistito. Primo degli appuntamenti in giardino, la conferenza “Save the glacier” a cura del Forte di Bard che illustrerà il progetto di tutela ambientale legato ai cambiamenti climatici, alla quale parteciperà la Presidente prof. Ornella Badery e il prof. Michele Freppaz dell’Università di Torino del Dipartimento scienze agrarie e forestali. La Valle d’Aosta, sarà inoltre presente con le conferenze curate dal Comune di Issogne e dalla Biblioteca comunale “Issogne il Castello dei Sogni – Tra D’Andrade e Avondo” alla quale interverrà la Storica dell’arte Sandra Barberi, per la Biblioteca Bianca Felesini e Graziella Priod e il Sindaco Patrick Thuegaz. Presente anche il Comune di Verrés con gli interventi istituzionali del Sindaco Alessandro Giovenzi e del Vicesindaco Alessandro Rossi in apertura della presentazione del libro dell’autrice Ezia Bovo, sul culto di “Saint-Gilles Sant’Egidio – 1000 anni della Prevostura diventata Abbazia”.

Il programma di venerdì 27 maggio prevede con la partecipazione delle Scuole, letture di testi tratti dalle opere di Guido Gozzano (La danza degli gnomi) e di Emilio Salgari (Le Meraviglie del 2000). Le letture saranno tenute dagli studenti di teatro della Scuola di Musica e Teatro Liceo Musicale di Ivrea. L’evento, è proposto con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Settimo Vittone -Borgofranco d’Ivrea, con il coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti per la realizzazione di un disegno a tecnica libera. Nel contesto dello stesso pomeriggio e rivolto agli studenti è previsto l’appuntamento: “Colori e pennelli…” come si realizza la copertina di un libro tenuto dalla pittrice e disegnatrice Vanda Sarteur.

Paolo Facchin e Amedeo Dagna dell’Ass. Via Francigena di Sigerico di Ivrea presenteranno: “la nuova guida francigena in Canavese” pocket in italiano-inglese, e la “Via Francigena nella Città di Ivrea” a cui seguirà la presentazione del progetto del Liceo Carlo Botta di Ivrea: “Primo Festival Culturale della Via Francigena Canavesana”, con l’intervento della Preside prof.sa Lucia Mongiano.

Il Festival letterario “BorgoLibri” come si diceva più sopra, promuove le peculiarità locali ed i “Balmetti” di Borgofranco d’Ivrea sono al centro dell’attenzione sabato 28 maggio alle ore 11.00 con l’Aperitivo letterario presso il Balmetto Fiorina in Via del Buonumore (evento proposto in collaborazione con l’Associazione “J Amis dij Balmit). L’autrice Daniela Ghirardo presenterà il libro “Balme Balmit Barmet Passeggiate per tutte le stagioni” con particolare riferimento ai balmetti di Borgofranco (quota di adesione euro 15.00 comprensiva della degustazione di prodotti tipici e del libro con firmacopia). Domenica 29, in collaborazione con il Tour Operator Life in Progress, ritorna “Barocco & Balmetti” visita guidata al ricetto, balmetti e Palazzo Marini (esclusivamente su prenotazione. Al costo promozionale di euro 15,00 a persona).

Spazio anche alla poesia con le letture tratte dall’ultimo libro di Gianpiero Perlasco e di Silvia Rosa con la silloge poetica “Tutta la terra che ci resta” per arrivare al fumetto e alla novel graphic con Elisabetta Signetto, e il noto vignettista di Novara Bruno Testa. Chiusura del Festival con il teatro, e gradito ritorno dopo il successo della scorsa edizione dell’attore Oreste Valente che si esibirà nel giardino di Palazzo Marini presentando “Innamoratamente…”.

“Borgolibri 2022” in breve, è una proposta di conoscenza del territorio attraverso le sue descrizioni nelle sue varie forme e dei suoi saperi: è un programma di contaminazione tra letteratura, storia, poesia, fumetto, pittura, teatro. In ultima analisi, “Borgolibri” si può identificare come un’idea in movimento, una soglia da attraversare ed in cui immergersi per riappropriarsi della propria cultura.

Si ringraziano: autori, associazioni, enti, scuole, editori, singole persone che hanno attivamente collaborato negli incontri dedicati alla stesura e alla realizzazione del progetto Borgolibri 2022. Un particolare ringraziamento ai: Cultural partners: Off 2022 Salone Internazionale del Libro di Torino; Centro Studi Pannunzio Torino; Centro Studi Beppe Fenoglio Alba; Liceo Classico Carlo Botta Ivrea; Istituto Comprensivo Statale Scuola primaria e secondaria Settimo Vittone; Comune di Settimo Vittone; Comune di Agliè; Comune di San Giorgio Canavese; Comune di Castellamonte; Circolo Letterario di scrittura il Calamaio Ivrea; Forte di Bard; Comune di Verrés; Comune e Biblioteca di Issogne; Libreria Mondadori Ivrea; Libreria Garda Ivrea; Ass. Amis dij Balmit Borgofranco d’Ivrea; Ass. Mario Clemente Borgofranco d’Ivrea; Ass. Gruppo Storico Medievale del Canavese “IJ Ruset” Ivrea; Delegazione FAI di Ivrea e Canavese; Ass. Octava Paesaggi di Storia Settimo Vittone; Formont Dora Baltea.

Info e prenotazioni

Formont Dora Baltea – Tel. 0125 361257 (ore 9 – 12)

Contatti: edizionipedrini@libero.it – Tel. 3939988875 (orario ufficio)

Direttore editoriale: Ennio Pedrini

Direzione eventi “pomeriggi in Giardino”: Ezia Bovo – Sofia Fregnani

Direzione eventi “incontri con l’autore – @30 minuti con”: Marianna Giglio Tos

Ufficio stampa Festival: Dr. Comunicazione email: eventistampa@gmail.com

media partners

Radio Ufficiale: Radio Spazio Ivrea – Dirette e interviste con spazi dedicati agli autori e alle case editrici www.radiospazioivrea.it

Incontri su prenotazione:

S abato 28 maggio ore 11.00 presso Balmetto “Fiorina” – Aperitivo letterario in collaborazione con l’Associazione “J Amis dij Balmit” . L’autrice Daniela Ghirardo presenta il libro: “Balme Balmit Barmet – Passeggiate per tutte le stagioni” con particolare riferimento ai Balmetti di Borgofranco d’Ivrea. (euro 15.00 a persona, cifra comprensiva dell’aperitivo degustazione prodotti tipici e del libro con firmacopia – Solo su prenotazione al tel. 3409285284).

Domenica 29 maggio ore 14,30 Appuntamento ingresso esterno Palazzo Marini. Visita guidata: “Barocco & Balmetti” a cura del Tour operator Life in Progress (prenotazione obbligatoria tel. 389/84.24.683 – Prezzo Festival: euro 15,00 a persona ).

Da venerdì 27 a domenica 29: apertura straordinaria “Balmetti dove la montagna respira” ore 11,00 – 18,00. In collaborazione con l’Ass. “J Amis dij Balmit”, su richiesta degustazione vini e prodotti del territorio. (Gradita la prenotazione al cell. 3406313962)

Informazioni sanitarie a margine del Festival

L’ingresso agli eventi, è condizionato dalla normativa vigente Covid. Sarà applicata la normativa in corso.

Prezzi speciali: “Pranzi – Assaggi e merende a Borgolibri 2022”

– Durante il Festival del Libro sono proposti prezzi ridotti per menù fissi, assaggi e merende nei ristoranti e attività convenzionate. Solo su prenotazione. Info contatti e rilascio ticket: Formont Dora Baltea – Tel. 0125.361257 (orario 9 – 12)

Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente comunicate sui siti: del Comune di Borgofranco d’Ivrea, della Edizioni Pedrini e sui social di riferimento.

