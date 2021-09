Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BORGOFRANCO D’IVREA. Ha 29 anni, vive a Borgofranco d’Ivrea e ha appena pubblicato il suo nuovo libro: “Eracle”. Parliamo di Francesco Marando, giovane promessa delle letteratura italiana.

Di sé racconta: “Lavoro come istruttore per la Scacchistica Eporediese e ho sempre avuto una passione per le scienze strategiche, ovviamente, e la storia, l’età classica in particolare”.

Quando ha iniziato a scrivere?