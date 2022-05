E’ mancata la staffetta partigiana Ravetto Flora “Maruska” vedova Broglio.

“Nasce a Marsiglia il 23 ottobre 1925 da Mario e Angelica Pitti. Il padre è operaio e la madre casalinga. La madre muore quando ha due anni e mezzo e Flora viene allevata dalla nonna, finché il padre si risposa. Frequenta le scuole elementari a Borgofranco e a dodici anni inizia a lavorare in varie sartorie eporediesi, tra cui nel prestigioso atelier di De Fazio. Si sposa nel 1947 con Tino Broglio, con cui ha un figlio.

Inizia il suo impegno nella Resistenza nell’estate del 1944, dapprima autonomamente, prestando aiuto ai partigiani feriti ricoverati nell’Ospedale di Ivrea e mettendoli in contatto con le formazioni partigiane, poi dal 1° ottobre 1944 entrando a far parte della 183° brigata Caralli della VII divisione Garibaldi. Non dichiara la propria partecipazione alla lotta partigiana, perché non vuole riconoscimenti per il proprio operato…”.

Dal libro “Donne e Resistenza in Canavese” della professoressa Maria Paola Capra

Da sempre impegnata i varie attività di carattere religioso e nell’impegno di tramandare la memoria storica, usava ripetere: “Se fate qualcosa per gli altri lo fate per voi, perché vi fa star bene”. Al figlio professor Gianni Broglio giungano le più sentite condoglianze di tutta l’Anpi. Il funerale si terrà domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Borgofranco.

