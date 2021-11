Quest’anno ricorrono il 110° Anniversario dalla nascita e il 20° Anniversario dalla scomparsa del Gen. Prof. Ing. Luigi Broglio – artefice dell’avventura italiana nello Spazio e uomo di grandissima levatura internazionale. Il Comune di Borgofranco d’Ivrea – luogo di origine della famiglia Broglio e luogo dove riposa il Gen. Prof. Luigi Broglio – ha deciso di organizzare una giornata per ricordare l’illustre concittadino, grande italiano, padre dell’Astronautica italiana.

Con il Progetto San Marco l’Italia è stato il terzo Paese, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, capace di immettere in orbita un satellite gestito da un gruppo, solo Italiano, di ricercatori. San Marco 1 è stato inoltre il primo satellite in volo interamente costruito da un paese europeo. Il programma prevede, a partire dalle ore 09:30 del 13 novembre 2021 presso Palazzo Marini ed il cortile del Comune di Borgofranco d’Ivrea, le seguenti attività: – accoglienza di Autorità e cittadini; – convegno “L’opera di Luigi Broglio e il futuro dell’Italia nelle attività spaziali”.

Interverranno rappresentanti de Presidenza Consiglio dei Ministri, Aeronautica Militare, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Università La Sapienza Scuola di Ingegneria Italiana, Politecnico di Torino, AIDAA, Thales Alenia Space, Altec Space, Università Cattolica di Milano, Ordine Ingegneri Prov. Torino, Ordine Architetti Prov. Torino – inaugurazione della targa in ceramica dedicata a Luigi Broglio “Gen. Prof. Ing. Luigi Broglio (1911-2001), nostro illustre concittadino, pioniere delle attività spaziali nel mondo, padre dell’astronautica italiana e precursore, con il Progetto San Marco, di grandi innovazioni scientifiche e tecnologiche”; – inaugurazione della installazione di quattro elementi “Poetiche dimore fra terra e cielo” opera dell’artista Sandra Baruzzi e dedicata al Gen. Prof. Ing. Luigi Broglio; – discorso Sindaco Fausto Francisca ed interventi Autorità. Il Comune di Borgofranco ha in programma di organizzare – ogni anno – una giornata per le scuole dedicata all’esplorazione spaziale. Domenica 14 è prevista una visita dei partecipanti al sito Unesco: “Ivrea Città Industriale del XX secolo”

Commenti