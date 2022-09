Il riconoscimento Maestri del Gusto 2022-2023, conferito dalla Camera di Commercio di Torino e da Sloow Food, sbarca anche a Borgofranco d’Ivrea: ad aggiudicarsi il premio è stato il “Balmet dal Farinel”, un tempo conosciuto come “Farinel on The Road”.

“Siamo stati Maestri del Gusto per la prima volta nell 2012 – spiega Marco Omenetto, titolare del Farinel – con le nostre miasse, panini, taglieri e prodotti canavesani abbiamo girato l’Italia e le sue fiere per 12 anni, poi abbiamo deciso di fermarci qui a Borgofranco dove abbiamo trovato un balmetto che ci permettesse [...]



