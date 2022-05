Arrivarci, a quell’età… Lo vorremmo in tanti e certe volte capita. Di rado, ma capita. A qualche chilometro di distanza, ogni tanto, un comune vede arrivare al traguardo un centenario e una centenaria, spesso ospitati in Case di riposo, meno di frequente ancora residenti nella propria abitazione. A Borgofranco d’Ivrea è successo, poco tempo fa: Maria Zerbone ha spento le sue cento candeline. Un traguardo che non ha avuto seguito a lungo, però. L’altra settimana la signora più anziana di Borgofranco è mancata a causa di problemi di salute [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.