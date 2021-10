BORGOFRANCO D’IVREA. “Siamo stati tirati in mezzo senza motivo. Noi, con il distributore non abbiamo più nella a che vedere dal 2018″.

E’ amaro lo sfogo di Giovanna Ferrando, titolare dell’omonima officina di Borgofranco. Nella vicenda del gasolio misto ad acqua erogato dall’attiguo distributore di benzina (20% di gasolio e 80% di acqua), loro non c’entrano nulla. “Eppure in molti hanno accostato il nome della nostra attività a quello della pompa di benzina, forse non sapendo che mia sorella ha ceduto la gestione dell’attività bel tre anni fa. Ora noi siamo solo proprietari del terreno, [...]