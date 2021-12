BORGOFRANCO D’IVREA. Spegne oggi 98 candeline Fiorenza, la mamma del sindaco Fausto Francisca. Classe 1923, Maria Fiorentina Vittonatti (per tutti Fiorenza) è un pezzo di memoria storica del paese.

Nei suoi racconti compaiono Camillo e Adriano Olivetti, Luigi Broglio (papà dell’astronautica) e il senatore Ruffini.

“Camillo Olivetti l’ha conosciuto quando lavorava al Centro di Formazioni Meccaniche della Olivetti – racconta il figlio -. Lei era piccola di statura e per arrivare al pantografo al quale lavorava, usava un banchetto di legno. Notandolo, Olivetti chiese subito ai capi di intervenire per metterla in condizioni di [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.