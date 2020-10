BORGOFRANCO. Divieto di sosta davanti alla scuola negli orari di entrata e uscita, l’ordinanza è del 23

Un divieto di sosta davanti a scuola, in San Marco, per evitare assembramenti. È questo quanto scritto nell’ordinanza firmata qualche giorno fa dal primo cittadino, Fausto Francisca. È proprio lì che, infatti, tutte le mattine, dalla riapertura della scuola, si creava un certo “traffico” in corrispondenza dei parcheggi [...]





Commenti