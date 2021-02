BORGOFRANCO. Cimiteri quasi al completo: posti solo a Baio Dora

Non c’è più spazio per i morti. Quasi finiti i loculi al cimitero di Montebuono e pure in quello di San Germano. Restano una cinquantina di “posti” solo nel campo santo di Baio Dora

Proprio per questo le prossime amministrazioni, se non questa, dovranno lavorare alla [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti