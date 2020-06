BORGOFRANCO. Addio a Franco Ferrando Gianoletto, in Pro Loco da 30 anni

È mancato mercoledì Franco Ferrando Gianoletto, di 72 anni, pensionato Olivetti, da 30 anni nella Pro Loco Borgofranco, oggi vicepresidente. Appassionato enogastronomico, ha portato, promosso e diffuso nei mercatini del Canavese con alcune sue collaboratrici, i famosi “canestrelli” al cacao di Borgofranco.

“Da un po’ di tempo eravamo in apprensione per la sua salute – spiega Gianni Licata, presidente della Pro Loco di Borgofranco, – ma non sospettavamo una fine così improvvisa. La notizia, così improvvisa, giunta dopo il ricovero di due giorni fa all’ospedale di Ivrea ci ha scosso profondamente. Ha subito un improvviso intervento, ricoverato in terapia intensiva, è peggiorato improvvisamente e ci ha lasciato. Siamo tutti sconcertati”.

