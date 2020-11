BORGOFRANCO. 475mila euro per l’area sportiva

Il Comune di Borgofranco d’Ivrea ha deciso di partecipare al Bando “Sport e Periferie” del 2020 per esecuzione di opere presso l’area sportiva in Regione Ghiare. Ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare , tenuto conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale, attraverso la promozione di attività sportiva. Il progetto definitivo, approvato qualche giorno fa, dalla giunta del sindaco Fausto Francisca, prevede un esborso di circa 475 mila euro. Fondi che, il Comune, spera di ottenere, in buona parte, proprio dallo Stato.

