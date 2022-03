BORGO D’ALE. Volontari contro l’abbandono di rifiuti

Con l’arrivo della stagione primaverile si moltiplicano le segnalazioni di abbandono di rifiuti nei boschi intorno al paese. L’Amministrazione comunale sta organizzando una squadra di volontari per il controllo del territorio. In alcuni casi si è riusciti a risalire all’identità di chi aveva abbandonato i rifiuti esaminando etichette o altri indizi lasciati tra i rifiuti stessi. In paese è inoltre attivo un servizio di videosorveglianza con diverse telecamere; erano state posizionate per la sicurezza, ora si pensa di utilizzarle anche per individuare chi abbandona rifiuti.

