BORGO D’ALE. Dopo numerosi annunci e altrettanti rinvii, finalmente alle 15 di domenica 5 dicembre, presso la Biblioteca (ex chiesa di San Francesco) in via Roma, la Società Storica Vercellese presenterà il volume Borgo d’Ale e il suo territorio a 750 anni dalla fondazione, con l’intervento di alcuni degli autori che vi hanno collaborato.

Borgo d’Ale fu infatti costituito come borgo franco nel 1270, riunendo gli abitanti di quattro villaggi.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto vaccinale (green pass) e di mascherina.

Commenti