Avvicendamento in Giunta, dopo pochi mesi, a seguito di dimissioni. L’assessore Fiorella Moriano, in carica dall’ottobre scorso (nel precedente mandato amministrativo era stata vicesindaco), il 15 febbraio ha protocollato in Municipio una lettera di “spontanee e motivate dimissioni”. Nella riunione di Giunta del 21 febbraio risultava ancora assessore ma segnata assente. Dopo più di un mese dalle dimissioni, il 21 marzo, il sindaco Pier Mauro Andorno, tenuto conto del vincolo di “rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali”, ha nominato assessore la consigliera Irene Bosio, che alle elezioni aveva ottenuto 61 preferenze. [...]





