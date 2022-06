Probabilmente volevano “rattoppare”, scaricando coppi e inerti di lavorazione edile, la strada comunale Moia. In realtà si sono resi responsabili di abbandono di rifiuto perché la pratica non è consentita dalla legge e perché il privato cittadino non può in ogni caso incaricarsi di intervenire arbitrariamente su una via comunale, anche se di campagna.

Nei giorni scorsi il personale del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale di Borgo d’Ale hanno sorpreso due uomini, uno di Borgo d’Ale e l’altro di Borgomanero mentre, alla guida di un furgone cassonato [...]



