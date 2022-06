BORGO D’ALE. Li hanno sorpresi mentre stavano utilizzando tegole e coppi rotti per colmare buche e avvallamenti in una strada comunale di Borgo d’Ale (Vercelli): un uso non consentito dei rifiuti inerti, costato a due uomini, uno del paese l’altro di Borgomanero (Novara) sanzioni per complessivi 13.000 euro.

Ad infliggerle il personale del nucleo ambientale della polizia provinciale e della polizia municipale borgodalese, che hanno fermato i due uomini alla guida di un furgone cassonato con ribaltabile. L’intenzione era quella di ripristinare le sconnessioni della strada sterrata, ma la pratica di riempire le buche con [...]