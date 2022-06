Ci sono 16 richieste di patteggiamento sulle 28 posizioni per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio dopo la chiusura delle indagini sui permessi facili concessi a Borgo d’Ale, per le giostre che venivano piazzate in tutta Italia. La scorsa settimana, davanti al giudice, gli avvocati degli imputati hanno presentato le loro richieste. Il prossimo 16 settembre invece sarà discussa l’udienza preliminare per 8 posizioni che hanno scelto di non chiedere nessun rito alternativo: se fossero rinviati a giudizio andranno al dibattimento. Nella stessa data sarà ufficialmente presentata la costituzione di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.