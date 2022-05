BORGO D’ALE. E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria tra via Bianzé e la provinciale 11, in territorio borgodalese. A far predisporre il progetto è stata Provincia, mentre la costruzione dell’opera spetterà al Comune. Ora si provvederà all’assegnazione in appalto dei lavori, prevista entro fine maggio, poi ci sarà l’acquisizione delle aree necessarie all’opera. I lavori, secondo il cronoprogramma illustrato dal sindaco, inizieranno a giugno e termineranno entro il 2022.

L’opera, finanziata dalla Regione Piemonte, avrà un costo complessivo di circa 350 mila euro.

La rotatoria andrà a sostituire [...]