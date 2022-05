E’ stato inaugurato domenica 8 maggio il nuovo ambulatorio comunale; da lunedì 9 lunedì è attivo il servizio IFeC (Infermiere di Famiglia e Comunità). Il presidio, riconosciuto dall’Asl di Vercelli nell’ambito della prevenzione e promozione della salute dei singoli, della famiglia e della comunità, si trova in corso Repubblica 38 e svolge attività anche a domicilio; la finalità è quella di agevolare gli utenti, specie i più fragili e che non hanno mezzi per recarsi negli ospedali vicini.

Presso l’ambulatorio è possibile effettuare la rilevazione e il monitoraggio dei parametri vitali e della [...]