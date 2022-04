BORGO D’ALE. Prosegue a Vercelli il processo a dirigenti e personale della casa di riposo borgodalese “La Quercia” (ex “Consolata”). Nell’udienza della scorsa settimana la coorrdinatrice delle infermiere ha raccontato che «la paziente aveva delle larve che le uscivano dal naso. Non poteva muoversi o soffiarsi il naso. Bisognava proteggerla in qualche modo. Prima sono state disposte le medicazioni, come i lavaggi nasali, e poi la donna è stata coperta con una zanzariera».

Il processo nato dall’inchiesta avviata dopo il ritrovamento, nel 2018, di larve su due anziani ospiti della struttura.