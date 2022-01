BORGO D’ALE. Si è aperto in Tribunale il processo nato dall’inchiesta per il ritrovamento di larve su due anziani ospiti della Rsa “La Quercia” di Borgo d’Ale, la ex “Consolata”. Gli imputati sono cinque: Valentino Bortolussi, legale rappresentante della Sereni Orizzonti che gestisce la struttura; Sergio Vescovi, all’epoca capo area del nord Italia di Sereni Orizzonti; Denise Deriva, capo area del Nord Ovest; Elisa Cattaneo, direttrice della struttura; Giuseppe Santamaria, medico direttore sanitario de “La Quercia”.

Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di incapace. Le parti civili costituite sono due: i famigliari [...]