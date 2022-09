In paese viene ripristinato, già dalla prossima settimana, il sistema di raccolta differenziata in vigore fino all’agosto scorso, con il passaggio una volta a settimana per la raccolta dell’indifferenziato e la raccolta ogni sette giorni anche nelle cascine.

La nuova modalità di raccolta avviata dall’inizio di settembre dal Covevar non è stata ben accolta in paese, anche perché non sono ancora pervenuti tutti i kit necessari per la differenziazione. E così, oltre al malcontento, sono aumentati anche gli abbandoni dei rifiuti nei boschi.