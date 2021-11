BORGO D’ALE. Assolto dalle accuse di rapina e lesioni personali, condannato per violenza sessuale. Ossia un bacio cui avrebbe costretto la sua ex ragazza e che gli è costato una condanna a cinque mesi. Ieri in tribunale a Vercelli è arrivata la sentenza nel processo in cui era imputato un 27enne, residente in bassa Valsesia, difeso dall’avvocato Giovanni Cacciami. Era accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni nei confronti di una donna. Il pm Michele Paternò per lui aveva chiesto 3 anni e mezzo di pena con l’accusa di rapina e lesioni ma [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.