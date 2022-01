BORGO D’ALE. Sono 24 le richieste di rinvio a giudizio relative all’inchiesta sui permessi facili concessi a Borgo d’Ale per le giostre che venivano piazzate in tutta Italia. Per la maggior parte degli imputati l’accusa è quella di corruzione. Il sostituto procuratore Carlo Introvigne, che ha ereditato l’inchiesta da Davide Pretti, ha stralciato alcune posizioni dopo la chiusura di un’indagine, che ha prodotto 39 faldoni, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Vercelli che nel febbraio del 2019 avevano sequestrato 1095 attrazioni in 88 province in tutta Italia.

