BORGO D’ALE. Incendi nei boschi intorno a Borgo d’Ale

Incendi nei boschi intorno a Borgo d’Ale. Vigili del Fuoco, volontari Aib (anti incendi boschivi) e forze dell’ordine sono impegnati, dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, per lo spegnimento di quattro focolai di incendio che si sono sviluppati ai margini dei boschi intorno a Borgo d’Ale.

Secondo il sindaco Pier Mauro Andorno si tratta di «atti certamente dolosi, deprecabili e mirati a specifiche finalità. Abbiamo sospetti; non ci diamo per vinti e procederanno le opportune indagini affinché vengano individuati e puniti i colpevoli»

Commenti