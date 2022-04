BORGO D’ALE. Sabato 30 aprile, alle 17 nella Biblioteca Civica (ex chiesa di San Francesco, in via Roma 1), si terrà l’inaugurazione della mostra “Racconti di viaggio. Immagini di Giulio Montini”, a cura del gruppo fotografico La Bottega con il patrocinio della Provincia di Vercelli e del Comune di Borgo d’Ale.

Sarà un’occasione unica per ammirare gli scatti del pluripremiato fotografo comasco, insignito di numerose onorificenze per gli ottimi risultati ottenuti in concorsi sia nazionali che internazionali con ben 4300 ammissioni e più di 1500 premi ricevuti. Nel 2019 ha pubblicato People, il suo primo libro, contenente oltre 145 fotografie scattate in India, Etiopia, Nepal e Indonesia.

Nella mostra verranno esposte immagini scelte da una accurata selezione di viaggi in India, Etiopia, Madagascar, Indonesia, Giava. Si potrà anche ammirare la fotografia “morning fog” vincitrice del contest – UK con il riconoscimento a Montini, l’unico italiano, di Weather Photographer of Year 2021. La sua foto è stata premiata dopo la valutazione di una giuria di esperti internazionali, tra una rosa di 21 finaliste selezionate tra circa novemila immagini scattate da più di tremila fotografi provenienti da 114 paesi.

Dopo l’inaugurazione di sabato 30, la mostra sarà aperta nelle domeniche 1 e 8 maggio dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23; da martedì 3 a venerdì 6 maggio dalle 21 alle 23, e sabato 7 dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.

