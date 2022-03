BORGO D’ALE. La sezione borgodalese del Team Agrispavaldi organizza per domenica 6 marzo la 4a festa di Sant’Antonio abate – festa degli agricoltori.

Tra le 9.15 e le 9.30 è previsto il ritrovo dei mezzi agricoli di tutti i tempi in via Matteotti, nei pressi della chiesetta di Sant’Antonio; alle 10.30 partenza in direzione piazza Alpini d’Italia, parcheggio ed esposizione dei mezzi.

Alle 11 la messa nella parrocchiale di San Michele arcangelo, e a mezzogiorno la benedizione dei mezzi; seguirà il giro del paese e, alle 12.30, il pranzo in un ristorante locale (menu a 25 euro).

Informazioni e prenotazioni al 389.8096320 (Marco), 393.0531316 (Federico) o 342.9785717 (Simone).

