BORGO D’ALE. Un percorso naturalistico per far conoscere e preservare il territorio. Nasce con queste intenzioni il “Sentiero delle Pievi”, progetto realizzato dal gruppo locale di Legambiente, con il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale e del gruppo “L’archivi e ij carti del borgh”. Ma perché proprio “Sentiero delle Pievi”? A spiegarlo è il referente di Legambiente per Borgo d’Ale, Gianni Fiusciello: «Già intorno al 1270 ogni insediamento nella zona aveva una pieve, un luogo di culto minore. Questo percorso unisce tutte le chiese della zona: da qui il nome “Sentiero delle Pievi”». Il percorso si snoda prevalentemente lungo la zona nord di Borgo d’Ale, tra il centro paese e la zona boschiva, lungo terreno abbandonati. E proprio la preservazione di questi ultimi è uno degli obiettivi dell’istituzione del sentiero, come spiega ancora Fiuscello: «Si tratta di terreni poveri, ma ugualmente di valore. E’ necessario farlo conoscere e difenderlo con il turismo lento. Non vogliamo fare la stessa fine della Valledora, martoriata di buchi e cave».

Il “Sentiero delle Pievi” è lungo circa 20 chilometri e unisce le sei chiese presenti sul territorio: San Michele, Consolata, Cella, Gesiassa, San Pietro in Bose e Clivolo.

L’inaugurazione del percorso si terrà domenica 29 maggio. Il ritrovo è alle 15 davanti alla chiesa di San Francesco, ora Biblioteca comunale, per la presentazione del progetto. Interverranno il sindaco Pier Mauro Andorno e la consigliera comunale Irene Bosio, Franca Andorno per il gruppo “L’archivi e ij carti del borgh” e lo stesso Fiuscello per Legambiente. Alle 15.30 inizierà la cicloturistica lungo le vie e i sentieri boschivi del paese. Ad ogni tappa i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi illustreranno ai presenti la storia delle pievi. A fine percorso, intorno alle 18 nell’area mercatale, si terrà un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco borgodalese.

