Quattro cani (di cui due pit bull) lasciati incustoditi e visti in giro hanno fatto scattare l’allarme in paese. A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, nelle giornate di domenica 19 e lunedì 20 giugno il Comune ha attivato le operazioni di recupero con l’intervento di un operatore specializzato, e ora sta valutando la possibilità di tenere in custodia in canile gli animali. «Non è la prima volta che i cani vengono lasciati incustoditi», ha dichiarato il sindaco Pier Mauro Andorno; «questo mi costringe ad adottare severi provvedimenti di salvaguardia e tutela [...]



