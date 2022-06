In Tribunale a Vercelli sono stati chiamati a deporre i testimoni delle parti civili nel processo nato dall’inchiesta in cui erano state trovate delle larve su due anziani ospiti della casa di riposo “La Quercia”, ex Consolata, di Borgo d’Ale nel 2018. Gli imputati sono cinque: Valentino Bortolussi, legale rappresentante della “Sereni Orizzonti” che gestisce la struttura; Sergio Vescovi, all’epoca capo area nord Italia di “Sereni Orizzonti”; Denise Deriva, capo area del nord ovest; Elisa Cattaneo, direttrice della struttura; Giuseppe Santamaria, medico direttore sanitario de “La Quercia”. Sono accusati di abbandono [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.