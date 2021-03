BORGARO. Zona rossa, la “Buona Destra” attacca Gambino: “Troppa gente in giro”

BORGARO. Zona rossa, la “Buona Destra” attacca Gambino: “Troppa gente in giro”. E’ polemica tra il “Comitato per la Buona Destra Borgaro” e Palazzo Civico. Nodo del contendere gli assembramenti in città nonostante la “zona rossa”.