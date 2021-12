BORGARO TORINESE. All’Ordine dei Medici di Macerata verrà discussa, probabilmente nel nuovo anno, il ricorso del dottor Giuseppe Delicati in merito alla sua sospensione a seguito della mancata vaccinazione contro il Covid che, per i medici è obbligatoria per legge.

Nel frattempo, nel suo studio di Borgaro continua la processione di pazienti in attesa del certificato di esenzione per evitare l’inoculazione della dose vaccinale.