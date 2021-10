BORGARO TORINESE. “Ogni giorno una odissea per i pendolari. E’ ora di dire basta”. E’ questo, in estrema sintesi, il pensiero dell’Osservatorio per la ferrovia Torino-Ceres e dei circoli Pd di Caselle e Borgaro a un mese abbondante dall’inizio della scuola e, di riflesso, del ritorno a regime del servizio trasportistico locale.

“Un mese dopo, i problemi per i pendolari che da Caselle o Borgaro cercano di raggiungere il centro di Torino sono tutti irrisolti.