BORGARO TORINESE. Fondo Solidarietà, bonus tablet e pc, contributo regionale a sostegno degli affitti. C’è tempo fino al prossimo 7 dicembre per presentare la domanda per gli interventi di sostegno al reddito promossi dal Comune di Borgaro e dalla Regione Piemonte.

La Città di Borgaro sta promuovendo il “Fondo di Solidarietà”, per i cittadini borgaresi residenti da almeno tre anni e in possesso di una certificazione Isee non superiore a 15mila euro, per la risoluzione di difficoltà nel pagamento di canoni di locazione, utenze (quali gas, energia, acqua) e spese condominiali [...]



