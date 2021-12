BORGARO TORINESE. Si schianta contro un palo in via Lanzo, morto sul colpo. Gravissimo incidente, questa sera intorno alle 21, in via Lanzo a Borgaro Torinese.

Un uomo è morto sul colpo dopo che la sua Fiat 500X è finita contro un palo della luce. L’urto è stato violentissimo e l’auto ha terminato la sua corsa ruote all’aria.

I soccorsi all’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sono stati inutili.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Caselle.

La strada è stata chiusa al traffico.

