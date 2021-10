BORGARO TORINESE. Tempo di cambiamenti all’interno della giunta Gambino a Borgaro. Non in termini di persone quanto di deleghe. Da ieri, infatti, la delega al Commercio, che era di competenza del presidente del consiglio, Luigi Spinelli, e che lui stesso aveva deciso di riconsegnare al primo cittadino nei mesi scorsi, ora sarà in capo all’assessore Eugenio Bertuol.

Ampliando così il pacchetto in suo possesso, ovvero Cultura, Associazioni e Servizi Demografici.