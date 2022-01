BORGARO TORINESE. L’Asl To4 ha impiegato forse più del previsto, vista la particolarità della situazione e del caso. Ma alla fine ha deciso che per il dottor Giuseppe Delicati, noto a tutti per le sue teorie “no vax”, non c’era più posto in questa azienda sanitaria.

La decisione di revocargli la convenzione, cancellandolo immediatamente dall’elenco dei medici di base del territorio, è arrivata il 31 dicembre. Dopo che, nei mesi precedenti, gli era stato decurtato lo stipendio proprio per non essersi vaccinato. Come invece le norme governative prevedevano.