Sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato a Borgaro Torinese all’edizione 2021 di “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente Metropolitano e dal Comune di Borgaro Torinese e in collaborazione con la Pro Loco.

Le zone oggetto di pulizia sono state il giardino di via Ciriè, via Caselle, il giardino di via Italia.