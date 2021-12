BORGARO TORINESE. I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti ieri sera intorno alle 21 a Borgaro in via Martiri della libertà per una perdita di monossido di carbonio. La squadra dei volontari di Caselle e il nucleo nbcr hanno soccorso all’interno di un condominio una famiglia di 5 persone con 3 figli.