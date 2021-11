BORGARO TORINESE. L’Osservatorio sulla linea ferroviaria Torino-Ceres fa il botto. Perché sono oltre 500 le firme raccolte, attraverso una petizione on line, per “chiedere soluzioni ai frequenti e annosi problemi che si verificano sulla tratta Caselle-Borgaro-Torino”, spiegano dallo stesso Osservatorio.

“Questo testimonia quanto sentita sia l’importanza del collegamento da/per Torino per molti di noi e quanto forte l’esigenza di un trasporto pubblico, efficiente e organizzato che non debba costringere pendolari e studenti a dover utilizzare i mezzi privati, affrontando il traffico e i cantieri, per evitare la vergogna di essere [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.