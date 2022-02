La rete a banda ultra larga è la rete di telecomunicazioni di cui cittadini, imprese ed amministrazione pubblica hanno bisogno per restare al passo con l’evoluzione dell’economia e della società. L’Italia, sebbene con ritardi e incertezze, sta accelerando per garantire a tutti l’accesso a tale infrastruttura, strategica per una moderna nazione.

Non si tratta solo di velocità ma anche di affidabilità. Una rete in banda ultralarga è più affidabile di una tradizionale realizzata in rame, perché utilizza i nuovi cavi in fibra ottica.

Senza banda ultralarga non c’è futuro per il Paese.

