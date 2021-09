Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La pioggia ha fatto capolino nel giorno più importante della Patronale dei Santi Cosma e Damiano di Borgaro. Quella della Santa Messa, la prima officiata da don Alessandro Martini quale nuovo parroco assieme a don Sergio Fedrigo e don Marco Varello. Quella anche della Fiera, organizzata dall’Assessorato al Commercio e da Sinapsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giornale La Voce (@giornalelavoce)

“Come ogni anno è tempo di bilanci. Giorni di festa, di riflessione, di spiritualità, di comunità. Giorni che riportano una città quasi ad una normalità che, complice la pandemia, avevamo in parte dimenticato. Nonostante la pioggia abbia rovinato il giorno più importante, quello della domenica, vogliamo ringraziare tutte le associazioni. Quelle che hanno fattivamente partecipato e quelle che, a causa del maltempo, hanno dovuto dire “arrivederci al prossimo anno”.

E allora “grazie” alla Pro Loco, ai Lions, alla Libertas, alla Rari Nantes, alla Karate Difesa Personale, all’Insieme per l’Handicap, all’Avis, ai Siciliani, all’Associazione Orti Urbani, agli Alpini, alla “La Ginestra”, al Cdm e la Croce Verde Torino sezione di Borgaro e Caselle. Un sentito “grazie” deve essere anche rivolto agli agenti della polizia locale, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Protezione Civile-Bersaglieri per la loro presenza, per la gestione del traffico e per aver gestito l’affluenza e aver vigilato sul rispetto delle attuali normative “anti Covid”, commentano il vicesindaco Fabrizio Chiancone e l’assessore alla Cultura e Associazioni, Eugenio Bertuol.

