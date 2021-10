Guai in vista per don Sergio Fedrigo, neo parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano a Borgaro ed ex parroco a Venaria.

A seguito di una indagine dei Nas nella casa di riposo “Masera Pajso” a Valle Sauglio, frazione di Trofarello quasi ai confini con Pecetto, è emerso come il personale assistenziale della nota struttura per persone non autosufficienti, avrebbe somministrato medicinali nelle ore notturne ai pazienti senza averne il titolo. I medicinali, infatti, possono essere somministrati solo da infermieri.